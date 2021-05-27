Korkunç vahşetin detayları belli oldu! Afganistan'dan İstanbul'a 4500 KM'lik cinayet





"KENDİSİNİN ERKEK ARKADAŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Maktulenin olaydan bir gün önce buluşmak için aradığını söyleyen sanık, "Eşime birlikte Afganistan'a dönelim, sonra yasal yoldan Almanya'ya gideriz dedim. Bana Afganistan'a gitmek istemediğini, ayrıca istiyorsa benim gidebileceğimi hatta orda evlenebileceğimi çünkü burada kendisinin bir erkek arkadaşının olduğunu söyledi. Bunları duyunca maktüleye kızdım ve 'sen bunları nasıl söylersin, namusumsun' dedim. Maktule bunun üzerine bana, 'Burası Afganistan değil, namusun, şerefin ve itibarın gitti ise bana ne' dedi" diye belirtti.