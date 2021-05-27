Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen internet araştırmaları neticesinde, İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde kripto para üretim cihazının internet üzerinde satışa sunulduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından belirlenen adrese yapılan operasyon ve adli arama neticesinde; gümrük kaçağı olan ve kripto para üretiminde kullanıldığı tespit edilen 700 bin TL değerinde Kripto Para Üretim Cihazı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.