Küçükçekmece’de korkutan yangın

Yangın Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlü Çeşme Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan bir giyim mağazasında saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre iş yerinde bulunan bir piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Saçılan kıvılcımlar sebebiyle iş yeri alev aldı. Bu esnada iş yerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler yara almadan dışarı çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralı olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.