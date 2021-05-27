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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:44

Küçükçekmece’de korkutan yangın

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Küçükçekmece’de korkutan yangın

Küçükçekmece’de bir giyim mağazasının içerisinde piknik tüpü patladı. Etrafa saçılan alevler kısa sürede iş yerinin etrafını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken iş yerinde ise maddi hasar oluştu.

Yangın Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlü Çeşme Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yer alan bir giyim mağazasında saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre iş yerinde bulunan bir piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Saçılan kıvılcımlar sebebiyle iş yeri alev aldı. Bu esnada iş yerinde bulunan çalışanlar ve müşteriler yara almadan dışarı çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan olayda can kaybı ve yaralı olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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Küçükçekmece’de korkutan yangın
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