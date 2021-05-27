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Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:05 Son Güncelleme: 27.5.2021 09:07

güncellendi: Hafta içi bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri güncellendi: Hafta içi bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelgeye göre, hafta sonu ve hafta içi değişti. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi. Peki, hafta içi marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 27 Mayıs marketler bugün kaça kadar açık? İşte, hafta sonu - hafta içi bakkal ve market çalışma saatleri 2021

Kademeli normalleşme devam ederken hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri merak ediliyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları, gün içerisinde sabah ve akşam saatlerinde araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeye göre, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta içi bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri 2021 duyuruldu.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri aktarıldı. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta sonu marketler 10.00 ila 17.00 arasında hizmet verirken hafta içi ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

İşte, 27 Mayıs bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

HAFTA İÇİ BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

HAFTA İÇİ MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

MARKETLERDE ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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Market çalışma saatleri güncellendi: Hafta içi bugün bakkallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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