Maske tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Fatih'te maske takma tartışması yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Olay, Gençtürk Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bir motokurye, kendisine verilen siparişi teslim etmek için bir iş merkezine girdi. İçeriye maskesiz giren motokurye ile işyeri çalışanları arasında tartışma yaşandı. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlanırken motokurye kısa süre sonra arkadaşlarıyla birlikte geri geldi. Taraflar arasında yine arbede çıktı. Bu esnada bir işyeri çalışanı belinden çıkardığı silahla motokuryeye ateş etti. Açılan ateş sonucunda vücuduna iki kurşun isabet eden motokurye yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki döviz bürosuna sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri silahlı kavgaya karışan 4 kişiden 2'sini gözaltına aldı.