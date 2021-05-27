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Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 27.5.2021 20:52 Son Güncelleme: 27.5.2021 21:05

'den uyarısı! dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

haberleri: Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; cumartesi günü , Kocaeli ve Yalova’nın da aralarında bulunduğu 48 ilde yağış etkili olacak. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Pazartesi günü birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyon, Bolu, Düzce, Karaman, Niğde çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Sakarya'nın iç kesimleri, Kütahya, Afyon'un kuzeyi, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkili olacağı iller:

Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Bolu, Konya, Karaman, Mersin, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Rize, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, Ankara, Karabük, Kastamonu.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Sakarya ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 25°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 25°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ce yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ve yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile bu akşam saatlerinde Göller yöresi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin doğusu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT 12°C, 28°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 10°C, 27°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 14°C, 30°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Van'ın doğusu, Hakkari ile zamanla Erzincan, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
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