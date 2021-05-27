Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Sakarya ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 25°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu