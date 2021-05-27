Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; Pazartesi günü birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Afyon, Bolu, Düzce, Karaman, Niğde çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun, yarın Trakya, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Sakarya'nın iç kesimleri, Kütahya, Afyon'un kuzeyi, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin haritasına göre sağanak yağışın etkili olacağı iller:
Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Bolu, Konya, Karaman, Mersin, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Artvin, Rize, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum, Yozgat, Ankara, Karabük, Kastamonu.
CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ile Sakarya ve Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu
Parçalı, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ce yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ve yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile bu akşam saatlerinde Göller yöresi ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Karaman ve Niğde çevreleri ile Kayseri'nin doğusu, yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Van'ın doğusu, Hakkari ile zamanla Erzincan, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık