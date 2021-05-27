Motosikletli yunus timlerinden şok korona denetimi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinden 40 motorize Yunus timi Taksim meydanından hareket ederek Beyoğlu Tarlabaşı sokaklarında koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

40 Motorize Ekiplerinin hep birlikte hareket ettiği denetimlerde farklı sokaklara şok baskınlar düzenlendi. Tarlabaşı ara sokaklarında bir kahvehaneye yapılan şok baskın sonucu içeride oyun oynayan ve maskesiz gezen 10 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis üst aramasını ve GBT kontrolünü yaptıktan sonra Koronavirüs tedbirlerini çiğneyip bir araya toplanıp oyun oynadıkları gerekçesi ile para cezası uyguladı. Vakaların azalmasına kadar koronavirüs tedbirlerinin devam edeceği kurallara uymayanlara para cvezası kesileceği kaydedildi.