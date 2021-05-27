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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:45

Motosikletli yunus timlerinden şok korona denetimi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Motosikletli yunus timlerinden şok korona denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Polis Timleri sahaya çıkarak vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında uyararak Beyoğlu Tarlabaşında bir kahvehaneye şok baskın yaptı. Yapılan denetimde maskesiz ve mesafesiz oyun oynayanlara para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinden 40 motorize Yunus timi Taksim meydanından hareket ederek Beyoğlu Tarlabaşı sokaklarında koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

40 Motorize Ekiplerinin hep birlikte hareket ettiği denetimlerde farklı sokaklara şok baskınlar düzenlendi. Tarlabaşı ara sokaklarında bir kahvehaneye yapılan şok baskın sonucu içeride oyun oynayan ve maskesiz gezen 10 kişi kıskıvrak yakalandı. Polis üst aramasını ve GBT kontrolünü yaptıktan sonra Koronavirüs tedbirlerini çiğneyip bir araya toplanıp oyun oynadıkları gerekçesi ile para cezası uyguladı. Vakaların azalmasına kadar koronavirüs tedbirlerinin devam edeceği kurallara uymayanlara para cvezası kesileceği kaydedildi.

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Motosikletli yunus timlerinden şok korona denetimi
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