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Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:16 Son Güncelleme: 27.5.2021 18:16

MPİ ile çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: 27 Mayıs açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: 27 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Devreden büyük ikramiyenin 18 milyon TL’yi aşması MPİ’nin en çok ilgi gören şans oyunu olmasına neden olurken bayi ve online sistemden bilet dolduran vatandaşlar şimdiden “ canlı yayın ile açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Salı, Perşembe ve Cumartesi noter huzurunda gerçekleşen çekilişte kazanan numaralar merakla bekleniyor. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile sonuçları ve tüm detaylar…

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen ve büyük ikramiyesi tarafından ilgi gören çekiliş için binlerce şans oyunu sever biletlerini doldururken ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuruyor. Heyecanla beklenen sonuçların detayları "Milli Piyango canlı yayın ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularıyla gündeme taşınıyor. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.30'da belli olacak.

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 25 Mayıs Süper Loto sonuçları: 23 - 16 - 37 - 35 - 24 - 57


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: 27 Mayıs Milli Piyango Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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