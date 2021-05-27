Konya'daki işkencenin nedeni ortaya çıktı: Kızımı bağımlı yaptı!

Konya Merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesinde 4 gün önce yaşanan olayda, lise öğrencisi Muhammet Ali Bakırcı, bir grup arkadaşıyla Alakova Mahallesindeki evlerine yakın bir parkta otururken, yanına gelen 3 kişi tarafından zorla arabaya bindirilip, kaçırıldı. Şüpheliler Bakırcı'yı 15 kilometre uzaklıktaki Çomaklı Mahallesindeki boş bir araziye götürüp, demir çubuklarla dövdü.
Liseli genci orada kaderine terk eden şüpheliler olay yerinden ayrılırken, Bakırcı'da yerde yarım saat sürünüp yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Bakırcı'nın kol ve bacaklarında kırıklar olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesi olduğu yönünde rapor verildi.
Olay sonrası gözaltına alınan kardeşler İbrahim E., Uğur E. (38) ve Ali E. (28) 'kasten yarama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'KIZIMI BAĞIMLI YAPTI'
Şüphelilerden İbrahim E.'nin emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Muhabbet Ali Bakırcı'yı kızına uyuşturucu satıp, bağımlı hale getirdiği için dövdüğünü anlatan İbrahim E, "14 yaşındaki kızım H.E. 15 gündür evden kaçma alışkanları edindi. Kızımın hareketlerinden şüphelenip 'Kızım sen uyuşturucu mu kullanıyorsun?' dedim. Oda bana 1 yıldır uyuşturucu kullandığını söyledi. Kızımı AMATEM'de tedavi ettirecekken olay günü uyuşturucuyu Muhammet Ali Bakırcı'dan aldığını söyledi. Kardeşlerimle bahçeden dönerken parkta daha önceden tanıdığım, kızımı uyuşturucu bağımlısı yapıp birçok sorun yaşamamıza neden olan, 1 yıl öncede 12 yaşındaki oğluma silah çeken Muhammet Ali Bakırcı'yı gördüm. Yanına gidip kızıma neden uyuşturucu bağımlısı yaptın diye sormak, konuşmak istedim. Konuşma teklifimi kabul edip, kendi isteğiyle arabaya bindi. Bir süre sonra iki kardeşimi biz konuşup geleceğiz diyerek araçtan indirdim. Araziye gittiğimiz de kızıma neden uyuşturucu sattığını sordum. Oda bana, 'O istiyor bende satıyorum benimle değil kızınla uğraş' dedi. Bunun üzerine araçtan aldığım ağaç sopa ile bacaklarına vurdum. Yerde de birkaç kere vurduktan sonra, 'Bir daha bizim mahalleye gelip, uyuşturucu satacak mısın?' dedim. Oda gelmeyeceğini söyledi. Onu orada bırakıp araçla oradan ayrıldım. Kızıma yaptıklarımdan dolayı bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Planlı bir olay değildi. Bu olay o gün olmasaydı ertesi gün kızıma uyuşturucu sattığı için şikayette bulunacaktım. Yaptıklarımdan şuan için pişmanım. Kızımı uyuşturucuyu alıştıran Muhammet Ali Bakırcı'dan davacı ve şikayetçiyim." dedi.
İKİ ÇOCUK HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Uğur ve Ali E. ise, olayla bir alakalarının olmadığını, ağabeylerinin kendilerini arabadan indirdikten sonra Muhammet ile konuşup geri geleceğini söylediğini ileri sürdüler. H.E. ve Muhammet Ali Bakırcı hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek veya bulundurmak' ve 'uyuşturucuyu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı da 3 kardeşin adli adli kontrol kararıyla serbest bırakılması kararına itirazda bulunduğu belirtildi.