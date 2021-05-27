Konya'daki işkencenin nedeni ortaya çıktı: Kızımı bağımlı yaptı!

'KIZIMI BAĞIMLI YAPTI'

Şüphelilerden İbrahim E.'nin emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Muhabbet Ali Bakırcı'yı kızına uyuşturucu satıp, bağımlı hale getirdiği için dövdüğünü anlatan İbrahim E, "14 yaşındaki kızım H.E. 15 gündür evden kaçma alışkanları edindi. Kızımın hareketlerinden şüphelenip 'Kızım sen uyuşturucu mu kullanıyorsun?' dedim. Oda bana 1 yıldır uyuşturucu kullandığını söyledi. Kızımı AMATEM'de tedavi ettirecekken olay günü uyuşturucuyu Muhammet Ali Bakırcı'dan aldığını söyledi. Kardeşlerimle bahçeden dönerken parkta daha önceden tanıdığım, kızımı uyuşturucu bağımlısı yapıp birçok sorun yaşamamıza neden olan, 1 yıl öncede 12 yaşındaki oğluma silah çeken Muhammet Ali Bakırcı'yı gördüm. Yanına gidip kızıma neden uyuşturucu bağımlısı yaptın diye sormak, konuşmak istedim. Konuşma teklifimi kabul edip, kendi isteğiyle arabaya bindi. Bir süre sonra iki kardeşimi biz konuşup geleceğiz diyerek araçtan indirdim. Araziye gittiğimiz de kızıma neden uyuşturucu sattığını sordum. Oda bana, 'O istiyor bende satıyorum benimle değil kızınla uğraş' dedi. Bunun üzerine araçtan aldığım ağaç sopa ile bacaklarına vurdum. Yerde de birkaç kere vurduktan sonra, 'Bir daha bizim mahalleye gelip, uyuşturucu satacak mısın?' dedim. Oda gelmeyeceğini söyledi. Onu orada bırakıp araçla oradan ayrıldım. Kızıma yaptıklarımdan dolayı bir anlık öfkeyle bunu yaptım. Planlı bir olay değildi. Bu olay o gün olmasaydı ertesi gün kızıma uyuşturucu sattığı için şikayette bulunacaktım. Yaptıklarımdan şuan için pişmanım. Kızımı uyuşturucuyu alıştıran Muhammet Ali Bakırcı'dan davacı ve şikayetçiyim." dedi.