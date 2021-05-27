On Numara çekilişi bu akşam saat kaçta? 27 Mayıs Perşembe Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango Online tarafından her hafta Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişi, bu akşam saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 24 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

27 Mayıs On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak.

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de.

ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.