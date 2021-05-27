Otoparka bırakılan aracı otoparkçı çaldı

Kağıthane Ortabayır mahallesinde bir otoparktan lüks araç çalındı. 25 Mayıs günü gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlatan polis aracın otopark görevli odasından anahtarının alınarak çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda aracı çalan kişinin otoparkta görevli olan İ.H.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.H.Ç. olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



Kağıthane polisi yaptığı çalışmada olaya karıştığı tespit edilen otopark sahibi M.U.'yu da gözaltına aldı. M.U. hakkında "Oto Hırsızlığı - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma" suçlarından adli işlem yapılarak adli makamlarca serbest bırakıldı. İ.H.Ç. isimli şahıs ise "Oto Hırsızlığı - İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.