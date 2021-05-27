Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otoparka bırakılan aracı otoparkçı çaldı
Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:28

Otoparka bırakılan aracı otoparkçı çaldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otoparka bırakılan aracı otoparkçı çaldı

Kağıthane’de otoparka teslim edilen araç otopark görevli odasından anahtarı alınarak çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane polis lüks aracı otoparktan çalan kişinin aynı otoparkta çalışan görevli olduğu tespit edildi. Polis görevli İ.H.Ç. ile birlikte otopark sahibi M.U.’yu da gözaltına aldı.  Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olan otopark sahibi M.U. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kağıthane Ortabayır mahallesinde bir otoparktan lüks araç çalındı. 25 Mayıs günü gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlatan polis aracın otopark görevli odasından anahtarının alınarak çalındığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda aracı çalan kişinin otoparkta görevli olan İ.H.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.H.Ç. olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kağıthane polisi yaptığı çalışmada olaya karıştığı tespit edilen otopark sahibi M.U.'yu da gözaltına aldı. M.U. hakkında "Oto Hırsızlığı - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma" suçlarından adli işlem yapılarak adli makamlarca serbest bırakıldı. İ.H.Ç. isimli şahıs ise "Oto Hırsızlığı - İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otoparka bırakılan aracı otoparkçı çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA