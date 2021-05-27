Pazarda cüzdanı kaybeden ailenin alışverişini polis yaptı

Nevşehir'de pazar alışverişine çıkan aliye cüzdanı kaybedince aldıkları ürünlerin parasını ödeyemedi. Polis memurları kendi aralarında topladıkları parayla ailenin alışverişini tamamladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü ev kadını H.T. 3 çocuğuyla birlikte pazar alışverişi için sebze pazarına gitti.

İhtiyaçlarını alan aile ödeme yapacakları esnada cüzdanın olmadığını fark etti. Pazar yerinde bulunan zabıta ekiplerine durumu bildiren aile yaklaşık 2 saat bekledi ama cüzdan bulunamadı. Cüzdanı kaybeden aile, başka parası olmadığı için alışverişini yapamadan evine döndü. H.T, çaresizce eşinin maaş gününü beklemeye başladı.

Olayın polise intikal etmesinin ardından polis ekipleri kendi aralarında para toplayıp ailenin alışveriş yapmasına yardım etti.

"POLİSTEN ALLAH RAZI OLSUN"

H.T, yaptığı açıklamada, "Polislerimizden Allah razı olsun. Bizim için şuandan itibaren çalınan para hiç umurumuzda değil. Polislerimizin bu davranışları bizi çok duygulandırdı. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah o üç polisimizi evlatlarına bağışlasın, onları yetiştiren ailelerinden Allah razı olsun." dedi.

Daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayan bir kişi, cüzdan bulduğunu bildirerek polise teslim etti.

Polis cüzdanı sahibi H.T'ye teslim etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne aileye tekrar yardım yapılması yönünde talimat verdi.

Ekipler, Nevşehir Kızılay şubesiyle birlikte aileye tekrar yardımda bulundu.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Artunay, Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli polis memurlarını tebrik ederek, "Görevlerinde dikkatli ve özverili bir şekilde çalışmaları, örnek teşkil edecek şekilde vatandaşların emniyete olan güven duygusunun güçlenmesine sağladıkları katkıdan dolayı" düzenlenen törenle Teşekkür Belgesi verdi.