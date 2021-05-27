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Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:48

'da feci kaza: Daha 8 aylıktı...

DHA
Şanlıurfa'da feci kaza: Daha 8 aylıktı...

'nın ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 8 aylık  hayatını kaybetti. Aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde Siverek- Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Nurettin Toprak yönetimindeki 07 AHZ 749 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, Nurettin Toprak ile yanındaki Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8 ayık bebek Aleyna Toprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Şanlıurfa'da feci kaza: Daha 8 aylıktı...
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