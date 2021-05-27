Şanlıurfa'da feci kaza: Daha 8 aylıktı...

Kazada, Nurettin Toprak ile yanındaki Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8 ayık bebek Aleyna Toprak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.