Şanlıurfa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Necmettin Cevheri bulvarı Abide kavşağı civarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde devam eden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu. Şans eseri aynı yolda seyir halinde devam eden trafik polisi yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem aldı. Yolda geçen UMKE ekipleri ise yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak 112 acil sağlık ekiplerini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ağır yaralı sürücüyü alarak Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.