Şanlıurfalı gençler bilgi yarışmasında birinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Siirt'te gençler arası bölge bilgi yarışması düzenlendi.

Siirt Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki grup halinde yapılan yarışmaya, 9 ilden gençler katıldı.

Yarışmaya Sorumlu Yönetici olarak katılan Şanlıurfa Gençlik Merkezi Müdürü Hamit Derman, gençler arasında tarih şuurunun gelişmesi, araştıran, okuyan, öğrenen bir gençlik yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya büyük ilgi olduğunu söyledi.

Derman, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce her yıl farklı yerlerde düzenlenen bölge yarışmaları bu yıl Siirt ilimizde yapıldı. Bu yarışmalarda Şanlıurfalı gençlerimiz Gençlik Merkezleri Bilgi yarışması Güneydoğu Anadolu Bölge Finalinde Lise kategorisinde Bölgede 1. olarak bölgemizi Ankara'da düzenlenecek Türkiye Finallerinde temsil etmeyi başardı. Üniversite kategorisinde Siirt İl'i 1. Olmuş ve Ankara da bölgeyi temsil etme hakkı elde etmiştir. Şanlıurfalı gençlerimiz ise Üniversite kategorisinde Bölgede 3. olmuştur. Gençlerimizi tebrik ederim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.