Şanlıurfa'nın yeni müftüsü göreve başladı

Şırnak İl Müftüsü görevini yürütürken 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Şanlıurfa İl Müftülüğüne atanan Ramazan Tolan, Şanlıurfa İl Müftülüğü görevine başladı.

RAMAZAN TOLAN KİMDİR?

1961'de Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kaşlıca Köyü'nde doğdu. İlkokulu Köyünde Ortaokulu Maden'de tamamladı. 1980'de Elazığ İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni bitirdi. Aynı yıl girdiği Müftülük ve Vaizlik Sınavını kazanarak Antalya H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi'nde 3 ay hizmet öncesi kurs gördü. 1986'da Bitlis'in Adilcevaz Vaizliğine atandı. 1 Nisan 1986 - 1 Ağustos 1987 tarihleri arasında Ankara Polatlı ve Şanlıurfa'da muvazzaf askerlik görevini tamamladı. 1989'da Bitlis'in Mutki İlçe Müftüsü olarak atandı. 1991'de Elazığ'ın Alacakaya İlçe Müftülüğüne, 1996'da Karakoçan İlçe Müftülüğü'ne, 2005'te Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Müftülüğü'ne, 2011'de Diyarbakır Sur İlçe Müftülüğüne, 2012'de Diyarbakır İl Müftü Yardımcılığına daha sonra aynı yıl Diyarbakır Sur İlçe Müftülüğüne İlçe Müftüsü olarak atandı.