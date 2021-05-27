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Giriş Tarihi: 28.5.2021 01:51

'ta kaybolan genci arkadaşı öldürmüş!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sivas'ta kaybolan genci arkadaşı öldürmüş!

'ta 7 gün önce arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 'ün arkadaşı tarafından öldürülerek mezarlığa gömüldüğü ortaya çıktı.

Sivas'ta Kümbet Mahallesinde yaşayan Erhan Öztürk'ten (28), haber alamayan annesi H.T, polise kayıp ihbarında bulundu. Oğlunun evden ayrılırken arkadaşı ile buluşmaya gideceğini söylediğini belirten anne H.T'nin ifadesinden yola çıkan polis, Emre Öztürk'ün son telefon görüşmelerini mercek altına aldı.

Polis, Öztürk'ün kaybolduğu gün temas kurduğu arkadaşları K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A'yı (38) gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden K.İ'nin Emre Öztürk'ü döverek öldürdüğü ve Bademkaya Köyü mezarlığına gömdüğü ortaya çıktı. K.İ'nin verdiği bilgiler üzerine köye giden polis, yaptığı kazıda Emre Öztürk'ün cesedine ulaştı. Emre Öztürk'ün cesedi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili 3 arkadaşın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sivas'ta kaybolan genci arkadaşı öldürmüş!
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