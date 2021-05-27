Son dakika: Doktora poliklinikte saldırı! Doktor elinden ve belinden bıçaklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender poliklinik yaptığı sırada hastası Bayram N. tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Ortopedi doktoru ameliyat alınırken Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bayram N.'yi gözaltına aldı.



Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi asistanı Doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastaneye gelerek taşkınlık yapan hastası Bayram N.'yi uyardı. Bayram N., üzerindeki bıçağı çıkararak Doktor İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Ağır yaralanan doktor ilk tedavisinin ardından ameliyata alındı.

Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri gelerek Bayram N.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde Bayram N. Bıçakla saldırdığını kabul ederken emniyetteki işlemleri devam ediyor. Doktorlar olayın duyulması üzerine sosyal medya hesapları üzerinden tepki göstererek #SağlıktaŞiddetSonaErsin hashtag açarak yaralı meslektaşlarına destek oldular.