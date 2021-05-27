SON DAKİKA | Konya'da boks antrenörü katledildi! Vahşetin nedeni ortaya çıktı!

Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil'i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü'yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil'e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı. Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.