"DEPREM 'GELİYORUM' DİYOR"

Doğu Anadolu'daki fay hatlarının kesişiminde biriken enerjiye dikkat çeken Prof. Ercan, Türkiye'deki yer hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa, Bingöl'de, Erzincan'da olur. Bunun iki önemli nedeni var: Biri Kuzey Anadolu kırığı, ikincisi Doğu Anadolu kırığı olmak üzere, bu bölgede kesişiyorlar. Burası gerginliğin pompalandığı bir bölge… Bugüne kadar en büyük deprem Erzincan'da olmuştur. Bu 7.9 büyüklüğünde bir depremdi ve yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne neden oldu. Dün gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bu bölgede gerginliğin biriktiğini söylüyor. Bu bölgede her 50 yılda, 70 yılda bir büyük deprem olur."