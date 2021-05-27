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Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:29 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:29

SON DAKİKA | Beklenen depremi için şok açıklama: için en riskli bölgeyi işaret etti

ABDULHAY SELİM DÜNDAR ABDULHAY SELİM DÜNDAR
Son Dakika! Profesörden İstanbul depremi açıklaması: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
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depremi ile ilgili Prof. Dr. ’dan son dakika açıklaması geldi. Dün akşam ’da yaşanan sonrası Doğu Anadolu’daki hareketliliğe dikkat çeken Ercan, “İki kırığın birleştiği noktada deprem geliyorum diyor” açıklamasında bulundu. Olası İstanbul depremi için de verdiği tarihi yineleyen Ercan, İstanbul’da bir bölgeyi işaret ederek yapı ve yer sağlamlığı konusunda uyarılarda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. , 'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki sonrası sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Hem depremi hakkında hem de Doğu Anadolu'daki fay hatalarında yaşanan hareketlilik ile ilgili uyarılarda bulunan Ercan, olası bir İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı. Prof. Ercan, tüm Türkiye Marmara depremine odaklanmışken daha büyük alarm veren bir bölgeye dikkat çekti. İşte, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları…

Son Dakika! Profesörden İstanbul depremi açıklaması: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti

"DEPREM 'GELİYORUM' DİYOR"

Doğu Anadolu'daki fay hatlarının kesişiminde biriken enerjiye dikkat çeken Prof. Ercan, Türkiye'deki yer hareketliliğine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de hiçbir yerde olmasa, Bingöl'de, 'da olur. Bunun iki önemli nedeni var: Biri Kuzey Anadolu kırığı, ikincisi Doğu Anadolu kırığı olmak üzere, bu bölgede kesişiyorlar. Burası gerginliğin pompalandığı bir bölge… Bugüne kadar en büyük deprem Erzincan'da olmuştur. Bu 7.9 büyüklüğünde bir depremdi ve yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne neden oldu. Dün gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bu bölgede gerginliğin biriktiğini söylüyor. Bu bölgede her 50 yılda, 70 yılda bir büyük deprem olur."

Son Dakika! Profesörden İstanbul depremi açıklaması: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti

Herkes Marmara'ya odaklanmışken, bizi Doğu Anadolu'da farklı bir yerde vurabilir. Bunun yanında deprem gecikmiştir. Kaldı ki 2021 yılında neredeyse deprem olmadı. Bu korkutan bir suskunluk. 4.2 büyüklüğündeki deprem, daha büyüğünün öncüsüdür diyemeyiz ancak burada fay hattı 'ben geriliyorum, günün birinde harekete geçeceğim' diyor."

Son Dakika! Profesörden İstanbul depremi açıklaması: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti

İSTANBUL DEPREMİ HABERLERİ HAFTADA BİR DEĞİŞMEZ

haberleri, hava durumu gibi haftada bir değişmez. Sık sık televizyonlarda görüyoruz. Sanki hava raporu verir gibi "deprem şöyle olacak, böyle olacak" şeklinde açıklamalar oluyor. 42 yıldır bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçek bir deprem veri tabanına dayanıyorsa, tahminler 500 yıl, 1000 yıl değişmez.

Son Dakika! Profesörden İstanbul depremi açıklaması: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti

Benim açıklamış olduğum veri tabanına dayanan verilerde, olası bir için 2045 yılından herhangi bir sapmam yok. Dolayısıyla, Marmara bir deprem yaratacak kadar gergin değil. Evet, her gün depreme biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak burada alarm zillerinin çalmaya başlayacağı yıllar 2035'ten sonra başlar. Eğer deprem olacak 2045 yıllarında olur. Ancak, bu deprem gecikebilir. Geçmişteki Marmara'daki deprem davranışlarına baktığımız zaman, 75 ila 100 yıl arasında gecikme görebiliyoruz. Bana göre en olası tarih 2045'tir ancak gecikme olasılığı da vardır.

Son Dakika! Profesörden İstanbul depremi açıklaması: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti

"EN RİSKLİ BÖLGE AVRUPA YAKASI"

"Anadolu Yakası'nın önünde olmayacak, Avrupa Yakası'nın önünde olacak. Yapı niteliğine baktığımızda, en kötü yapılar Avrupa Yakası'nda ve yer davranışı bakımından da en güçsüz olan yer Avrupa Yakası'dır. Bir olduğunda deprem yıkımlarının yüzde 65'i Avrupa Yakası'nda, yüzde 35'i Anadolu Yakası'nda beklenir. Bu nedenle Anadolu Yakası daha güvenli. Yaşanabilecek en güvenli yerler ise Adalar.

Son Dakika! Profesörden İstanbul depremi açıklaması: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti

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SON DAKİKA | Beklenen İstanbul depremi için şok açıklama: Deprem için en riskli bölgeyi işaret etti
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