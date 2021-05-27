Spor salonları ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu? Fitness ve spor salonları 1 Haziran'da açılır mı?

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanırken bu tarihler arasında spor salonlarının kapalı tutulacağı bildirildi. Böylelikle, spor salonları açık mı konusu netlik kazandı. Peki, spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
1 Haziran'da kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber spor salonlarının da açılması bekleniyor.