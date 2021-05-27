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Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:58 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:58

, açılış tarihi belli oldu mu? Fitness ve spor salonları 1 Haziran'da açılır mı?

Spor salonları ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu? Fitness ve spor salonları 1 Haziran'da açılır mı?

Kademeli normalleşme süreci devam ederken birçok detay da merak ediliyor. Bunların arasında , ne zaman açılacak sorusu da yer alıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 önlemleri kapsamında spor salonlarının faaliyetleri geçici olarak sonlandırılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi yayımlanırken spor salonlarının durumu da netlik kazandı. Peki, , 1 Haziran'da açılır mı?

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanırken bu tarihler arasında spor salonlarının kapalı tutulacağı bildirildi. Böylelikle, spor salonları açık mı konusu netlik kazandı. Peki, spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...

SPOR SALONLARI AÇIK MI?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'da kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber spor salonlarının da açılması bekleniyor.

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Spor salonları ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu? Fitness ve spor salonları 1 Haziran'da açılır mı?
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