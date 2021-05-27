TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

TEM otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Tolga Avşar (34) idaresindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, İzmit Korutepe Tünelleri çıkışında kontrolden çıkarak tünelin bariyerlerlerine çarptı.Daha sonra tünelin duvarındaki yangın söndürme tabelasına çarpan motosikletteki sürücü Avşar ve arkasındaki arkadaşı Alp Gürsu (21) yola savruldu. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Ahmet Tolga Avşar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken kazada ayağının koptuğu öğrenilen ve ağır yaralanan arkadaşı Alp Gürsu ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Avşar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.