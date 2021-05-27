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Giriş Tarihi: 27.5.2021 17:37 Son Güncelleme: 27.5.2021 17:37

TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ABBAS ÇAKAR
TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmit TEM otoyolu Korutepe Tünelleri çıkışında motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirirken arkadaşı ağır yaralandı.

TEM otoyolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Tolga Avşar (34) idaresindeki 07 FZN 79 plakalı motosiklet, İzmit Korutepe Tünelleri çıkışında kontrolden çıkarak tünelin bariyerlerlerine çarptı.Daha sonra tünelin duvarındaki yangın söndürme tabelasına çarpan motosikletteki sürücü Avşar ve arkasındaki arkadaşı Alp Gürsu (21) yola savruldu. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Ahmet Tolga Avşar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken kazada ayağının koptuğu öğrenilen ve ağır yaralanan arkadaşı Alp Gürsu ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Avşar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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TEM'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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