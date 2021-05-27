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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:58

Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı

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Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı

Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilenen bir şahıs ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerin işlem yaptığı şahısın değnekleri bırakıp hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşması şaşkınlık yaşattı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik yapan bir şahsı tespit etti. Ekipler T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdi. Burada kabaca üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı.

Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı. Zabıta ekipleri vatandaşları, insanların merhamet ve şefkat duygularını sömüren ve görüldükleri kadar masum olmayan bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

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Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı
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