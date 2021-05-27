Trafik canavarı’na 24 saatte 13 kurban

İzmir'de yaşayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Abdullah Barış Çay, motosiklet kazasında can verdi. 20 yaşındaki Çay, bir süre önce ailesine destek olmak için bir çiğ köfte dükkanında moto-kurye olarak çalışmaya başladı. Önceki gece de son siparişleri götürmek için yola çıkan Çay, Bornova'daki Kazımdirik mahallesinde motosikletin kontrolünü kaybetti. Kaldırımdaki beton mantara çarpan motosikletten fırlayarak metrelerce sürüklenen Çay, olay yerinde hayatını kaybetti. Yurtta art arda yaşanan trafik kazalarında 10 kişi daha can verdi:Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir dönercide kurye olarak çalışan Abdulkadir Akın'ın (17) kullandığı motosiklet, TIR'la çarpıştı. Akın'ın ağır yaralandığı kazada, arkasında bulunan ve kendisine yardım eden Enes Çiftçi (13) öldü.Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ömer Yılmaz yaralandı, arkasındaki yeğeni Enes Akbulut (13) ise öldü.Diyarbakır'da trafikte makas atan otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından karşı şeride geçen otomobil, bir taksi ve bir otomobile daha çarptı. Makas atan otomobildeki Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Ahmet Kaya (22) ile çarptığı taksinin sürücüsü Yunus Acan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 8 kişiden biri de yaşamını yitirdi.Çorum'un Mecitözü ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 8 metre yükseklikten hafriyat alanına uçtu. Otomobilde bulunan ve memleketine izne geldiği öğrenilen Eskişehir'de görevli Hava Uzman Çavuş Hayrani Çağlar (44) hayatını kaybetti.Batman'ın Kozluk ilçesinde şerit ihlali yaptığı öne sürülen ve beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü Fahrettin Boğucu öldü.Sivas'ın Akıncılar ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki N.Ç. ve M.K. ölürken, sürücü İ.Ç. ağır yaralandı.Ordu'nun Ünye ilçesinde TIR'a arkadan çarpan mobilya yüklü kamyonetteki Emre Gülaştı ölürken, sürücü Davut Tayip Şahin (20) ağır yaralandı.Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin traktörle çarpışması sonucu Irak uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.Bursa'da geri manevra yaparken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü N.B. öldü.