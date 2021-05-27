Türkiye onları bağrına bastı! 3 kardeş 20 yıl sonra Esra Erol’da buluştu!

Küçük yaşta anneleri tarafından terkedilen hatta annelerini hiç görmeyen iki kardeşe müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Ancak annenin durumu bulunduğunda içler acısıydı. Annenin yaşadığı hayat hikayesinden ise bambaşka bir dram çıktı.

EVLATLIK VERİLDİ

Yıllardır başkaları tarafından mağdur edildiği öğrenilen Lamiye Günaydın'ın Emre ve Ömer dışında başka çocuklarının da olduğu ve onların da evlatlık verildiği öğrenildi.