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Giriş Tarihi: 28.5.2021 00:49

onları bağrına bastı! 3 kardeş 20 yıl sonra ’da buluştu!

Türkiye onları bağrına bastı! 3 kardeş 20 yıl sonra Esra Erol’da buluştu!

ATV'nin ve 'nin en çok izlenen programlarından 'da bugün ve kardeşlerin dramı ele alındı. Ömer ve Emre kardeşler, hiç görmedikleri annelerini bulmak için Esra Erol’a başvurdu. Anneleri tarafından reddedilen kardeşler, bugün başka bir kardeşleri daha öğrendi. Kardeşlerine ulaşmak isteyen ikiliye başarılı sunucu Esra Erol yardım etti. İşte detaylar...

Küçük yaşta anneleri tarafından terkedilen hatta annelerini hiç görmeyen iki kardeşe müjdeli haber Esra Erol'dan geldi. Ancak annenin durumu bulunduğunda içler acısıydı. Annenin yaşadığı hayat hikayesinden ise bambaşka bir dram çıktı.

EVLATLIK VERİLDİ

Yıllardır başkaları tarafından mağdur edildiği öğrenilen Lamiye Günaydın'ın Emre ve Ömer dışında başka çocuklarının da olduğu ve onların da evlatlık verildiği öğrenildi.

"ÇOCUKLARIMI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Gelen ihbarlar doğrultusunda İzmir'de bulunan anne canlı yayında "ben kötü yoldayım, çocuklarımı görmek istemiyorum" dedi.

MÜJDELİ HABERİ ESRA EROL VERDİ

Canlı yayında annelerini ilk kez gören kardeşler birbirlerine sarılıp ağladıkları an tüm Türkiye onlar için gözyaşı döktü. Fakat sonrasında müjdeli haberi Esra Erol verdi. Yüreklerine bir parça su serpti.

KARDEŞLER ESRA EROL SAYESİNDE KAVUŞTU


Hiç görmedikleri ve bilmedikleri kardeşleri Yusuf'u Esra Erol buldu. Evlatlık verilen kardeşleri Yusuf ile canlı yayında buluşan Ömer ve Emre gözyaşlarına hakim olamadı.

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Türkiye onları bağrına bastı! 3 kardeş 20 yıl sonra Esra Erol’da buluştu!
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