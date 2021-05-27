Babalar Günü, her yıl olduğu gibi Haziran ayına girerken bu yıl Babalar Günü ne zaman sorusuyla en çok merak edilenler arasına girdi. Emekleri saymakla bitmeyen babaların mutlu edildiği bu özel gün, Türkiye'de Babalar Günü ne zaman kutlanır sorusuyla mercek altına alınıyor. 1910 yılından beri dünyanın dört bir yanında kutlanan Babalar Günü, bu yıl da Haziran ayının üçüncü Pazar günü coşkuyla kutlanacak. İşte Babalar Günü'nün tarihi ve hediye fikirleri.

TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Babalar Günü, yaklaşık yüz yıldır dünya genelinde pek çok ülkede kutlanmakta olan özel bir gündür. Hangi gün kutlanacağı ise ortaya çıktığı dönemden itibaren sabittir. Ülkemizde ve diğer pek çok ülkede Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır.