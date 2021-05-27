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Giriş Tarihi: 27.5.2021 09:34 Son Güncelleme: 27.5.2021 10:37

Türkiye’de kutlanır? Bu yıl Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü’nün tarihi ve hediye fikirleri

Türkiye’de Babalar Günü ne zaman kutlanır? Bu yıl Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü’nün tarihi ve hediye fikirleri

Haziran ayıyla ilgili en çok merak edilen özel günlerden biri Babalar Günü’dür. Babaların mutlu edildiği bu özel günün tarihi, Türkiye’de kutlanır sorusuyla araştırılıyor. Hediyeler ve kutlama mesajlarıyla babalarını sevindirmek isteyen büyük küçük herkes, bu yıl Babalar Günü ne zaman 2021 yılı ne diye araştırıyor. İşte Babalar Günü’nün tarihi ve bu özel gün için hediye fikirleri.

Babalar Günü, her yıl olduğu gibi Haziran ayına girerken bu yıl Babalar Günü ne zaman sorusuyla en çok merak edilenler arasına girdi. Emekleri saymakla bitmeyen babaların mutlu edildiği bu özel gün, Türkiye'de Babalar Günü ne zaman kutlanır sorusuyla mercek altına alınıyor. 1910 yılından beri dünyanın dört bir yanında kutlanan Babalar Günü, bu yıl da Haziran ayının üçüncü Pazar günü coşkuyla kutlanacak. İşte Babalar Günü'nün tarihi ve hediye fikirleri.

TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Babalar Günü, yaklaşık yüz yıldır dünya genelinde pek çok ülkede kutlanmakta olan özel bir gündür. Hangi gün kutlanacağı ise ortaya çıktığı dönemden itibaren sabittir. Ülkemizde ve diğer pek çok ülkede Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır.

BU YIL BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021

Haziran ayının üçüncü haftasının Pazar günü bu yıl 20 Haziran'a tekabül ediyor. Dolayısıyla Babalar Günü bu yıl Haziran'ın 20'sinde kutlanacak. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında Washington'da kutlanmıştır.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ - TARİHÇESİ

Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasını onurlandırmak için babalara özel bir gün olmasını planlar. Anneler Günü'nden ilham alan Dodd, Babalar Günü için babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı seçer. Uzun uğraşlar sonucu Babalar Günü tescilini alır fakat çalışmalar 5 Haziran'a yetişemediği için Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelenir.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Çalışan babalar için günü daha konforlu geçirebilmeleri adına rahat spor ayakkabı, ya da ortopedik klasik ayakkabı faydalı bir hediye seçimi olacaktır.

Yazlık şapka, yaz aylarında giymeye uygun yumuşak dokunmuş gömlek ve tişörtler,

El emeğiyle hazırlanmış hatıra olarak saklanacak fotoğraf albümleri, süs eşyaları,

Kişiye özel kol düğmesi, kemer, kalem seti ya da çanta,

Emekli babalar için seveceği türde bir hobi malzemesi babalara alınacak hediyeler arasında yer alıyor.

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Türkiye’de Babalar Günü ne zaman kutlanır? Bu yıl Babalar Günü ne zaman 2021? Babalar Günü’nün tarihi ve hediye fikirleri
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