TÜRKİYE'DE BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?
Babalar Günü, yaklaşık yüz yıldır dünya genelinde pek çok ülkede kutlanmakta olan özel bir gündür. Hangi gün kutlanacağı ise ortaya çıktığı dönemden itibaren sabittir. Ülkemizde ve diğer pek çok ülkede Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır.
BU YIL BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021
Haziran ayının üçüncü haftasının Pazar günü bu yıl 20 Haziran'a tekabül ediyor. Dolayısıyla Babalar Günü bu yıl Haziran'ın 20'sinde kutlanacak. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında Washington'da kutlanmıştır.
BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ - TARİHÇESİ
Sonora Smart Dodd, Amerikan İç Savaşı gazisi olan babasını onurlandırmak için babalara özel bir gün olmasını planlar. Anneler Günü'nden ilham alan Dodd, Babalar Günü için babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı seçer. Uzun uğraşlar sonucu Babalar Günü tescilini alır fakat çalışmalar 5 Haziran'a yetişemediği için Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelenir.
BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ
Çalışan babalar için günü daha konforlu geçirebilmeleri adına rahat spor ayakkabı, ya da ortopedik klasik ayakkabı faydalı bir hediye seçimi olacaktır.
Yazlık şapka, yaz aylarında giymeye uygun yumuşak dokunmuş gömlek ve tişörtler,
El emeğiyle hazırlanmış hatıra olarak saklanacak fotoğraf albümleri, süs eşyaları,
Kişiye özel kol düğmesi, kemer, kalem seti ya da çanta,
Emekli babalar için seveceği türde bir hobi malzemesi babalara alınacak hediyeler arasında yer alıyor.