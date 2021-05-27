Türkiye'den Somali'deki seçim sürecine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de seçim sürecine ilişkin varılan anlaşma hakkında yazılı açıklama yaptı.

"ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Açıklamada, "Somali seçim sürecine ilişkin olarak Başbakan Mohamed Hussein Roble başkanlığında yürütülen görüşmelerin uzlaşıyla neticelenmesini ve bu kapsamda bugün imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.

"SEÇİM SÜRECİNİN EN KISA ZAMANDA TAMAMLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bu vesileyle, dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleyecek iradeye ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna yönelik inancımızı bir kez daha yineliyor, Somalili siyasi liderlerin sağduyulu tutumlarını takdirle karşılıyor ve seçim sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.