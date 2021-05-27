Uçak kazasının hatırasını yaşatıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde 18 yıl önce 26 Mayıs'ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden ve 62'si İspanyol Barış Gücü askeri, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi için pandemi dolayısıyla 2 yıldır tören yapılamadı. Kaza sonrasında olay yerine ilk giden kişi olan mahallenin cami imamı Sait Topçu SABAH'A konuştu: "Sabah namazına kalktığım sırada büyük bir patlama sesi duydum ve hemen evden çıkıp aracımla Pilav dağına gittim. Etrafta enkaz ve cesetler vardı, yanan askerlerin üzerini montum ile söndürmeye çalıştım. Kazada ölen 75 kişi benim kardeşim sayılır. Onların aileleri ile sürekli görüşüyorum. Anıtın olduğu yere sürekli gidiyor, etrafı temizliyor, onlar için dua ediyorum. Onların hatıralarını evimdeki müzede saklıyorum. Aradan 18 yıl geçti ama acısı hâlâ yüreğimde."