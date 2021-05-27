Ukraynalı Yana'yı arama çalışmalarında 15'inci gün



Ülkesine 10 Mayıs'ta dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Bugün 15'inci gününe girilen arama çalışmalarına, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Arama Kurtarma Timi de katıldı. 15 kişilik gönüllü tim, Geyiksivrisi Dağı eteğinden zirveye kadar arama çalışması yapacak.