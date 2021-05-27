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Giriş Tarihi: 27.5.2021

Yaren’in 5 yavrusu için isim aranıyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yaren’in 5 yavrusu için isim aranıyor
BURSA'DA belgesellere konu olan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin hikayesi farklı bir boyut kazandı. Her yıl göç döneminde Türkiye'nin tek Leylek Köyü olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç mahallesine gelen ve ilk olarak Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin bu yıl 5 yavrusu oldu. Yavrular için isim arama çalışmaları sürerken, Karacabey Belediye Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde bir anket açıldı. 5 yavruya isim bulmak için açılan ankete herkes katılabiliyor. Anketin bir süre daha oylamaya açık kalacağı belirtilirken, en çok önerilen ve beğenilen 5 isim yavrulara verilecek.
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Yaren’in 5 yavrusu için isim aranıyor
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