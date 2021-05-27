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Haberler Yaşam Haberleri Yerli aşı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yerli aşı açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 27.5.2021 11:12

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı ’dan yerli aşı açıklaması geldi!

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yerli aşı açıklaması geldi!
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Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ederken, aşı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu noktada aşı tercihini yerli aşıdan yana kullanmak isteyen vatandaşlar, ‘yerli aşı ne zaman çıkacak, tarih belli mi’ sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise Sağlık Bakanı ’dan geldi. Koca, yerli aşıda sona gelindiğini açıkladı ve müjdeyi verdi.

Ülkemizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yerli aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 50 yaş üstü aşılamanın 1 Haziran itibariyle yapacağını duyurdu. Bugün ise Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, yerli aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verdi. Koca, yerli aşıda sona gelindiğini açıkladı ve müjdeyi verdi.

BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim.

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Yerli aşı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yerli aşı açıklaması geldi!
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