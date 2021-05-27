Yerli aşı ne zaman çıkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yerli aşı açıklaması geldi!

Ülkemizde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yerli aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 50 yaş üstü aşılamanın 1 Haziran itibariyle yapacağını duyurdu. Bugün ise Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, yerli aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt verdi. Koca, yerli aşıda sona gelindiğini açıkladı ve müjdeyi verdi.
BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim.
Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. pic.twitter.com/7Enohe4nH1— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021