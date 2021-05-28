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Giriş Tarihi: 28.5.2021

500 drone’la mest eden gösteri

500 drone’la mest eden gösteri
Yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için İstanbul'da 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Havadan çekilen görüntüler, İstanbul Boğazı manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu. Teknoloji ile birlikte gösteriler de değişiklik gösteriyor. Eskiden havai fişeklerin kullanıldığı gösterilerin yerini drone'lar almaya başladı. Drone pilotu Ahmet Murat Özyılmaz ve Yusuf Derinöz'ün kaydettiği görüntülerde, Kız Kulesi çevresinde uçan 500 drone farklı şekiller ortaya çıkarıyor. İlk olarak sırayla gidecekleri konuma ulaşmak için havalanan drone'lar kuş, dünya ve yeni çıkan arabanın modelini alıyor. Havada uçarken figürlerin değişmesi İstanbul manzarası ile izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
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500 drone’la mest eden gösteri
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