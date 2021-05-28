8 bin 426 yeni vaka, 183 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 219 bin 465 kişiden 8 bin 426'sına Kovid-19 tanısı konulurken, 183 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 673, ağır hasta sayısı ise 1504 olarak açıklandı. 13 bin 102 kişinin daha tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.9, olarak kayda geçti. Öte yandan, Kovid-19'a karşı uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 527 bin 857'ye ulaştı.Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı. Bu spotları Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" ifadesini kullandı. ANKARA