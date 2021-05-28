Adliyenin maskotu Adalet bebek!





Bu durum beni huzursuz etse de Beliz halinden ve gördüğü ilgiden çok memnun. Bu mutluluğu fotoğraflara da yansıyor olmalı. Bu gibi durumlarda olumlu düşünüp Beliz'i anne ilgi ve sevgisinden, kendimi de onun gülümsemesinden mahrum bırakmadığıma odaklanıyorum."



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