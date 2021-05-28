Afgan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu N.O. ve F.N'nin kente uyuşturucu getireceği şeklinde ihbar alındı.

Yapılan çalışmada, otobüsle seyahat eden şahıslar Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Topaklı Bölge Trafik uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan aramada, seyahat ettikleri koltuklarının üst kısmındaki el bagaj bölmesinde iki adet cips ve patlamış mısır paketlerinin içerisinde, 249,51 gram ve 152,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.