Ambulans kaza yaptı sağlıkçı bıçaklandı

Avcılar'da ambulansla otomobil kaza yaptı. Ancak acil işi olduğu için ambulans şoförü kartvizitini vererek yola devam etti. Kaza sonrası babasıyla ambulans şoförlerinin bekleme merkezine giden araç sürücüsü Tolga K., sağlık çalışanı Rıza Göktaş'ı bacağından bıçakladı. Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'nde çarşamba günü yaşandı. Hasta taşıyan özel bir ambulansla Tolga K.'nın kullandığı otomobil Reşit Paşa Caddesi'nde çarpıştı. Acil hastası olduğunu belirten sağlık çalışanları, Tolga K.'ya hasarının karşılanması için kartvizitini verip merkezlerine gelmesini söyledi ve yollarına devam etti. İlerleyen saatlerde ambulans şoförlerinin bekleme merkezine giden araç sürücüsü Tolga K. ve babası Hakim K. burada sağlık çalışanı Rıza Göktaş'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bıçak çıkaran Tolga K., Göktaş'ı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan sağlık çalışanı arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tolga K. ve babası polis ekipleri tarafından Avcılar'daki adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Tolga K.'nın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.