Araçtaki uyuşturucuyu Mia buldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Mia aracın bagajından koku aldı. Bunun üzerine bagaja yönelen ekipler kablo sarma tamburunun içerisine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamini tespit etti. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.