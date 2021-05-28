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Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:15

Araçtaki uyuşturucuyu Mia buldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Araçtaki uyuşturucuyu Mia buldu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kemalpaşa ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Mia aracın bagajındaki kablo sarma tamburunun içine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamini bulmayı başardı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Mia aracın bagajından koku aldı. Bunun üzerine bagaja yönelen ekipler kablo sarma tamburunun içerisine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamini tespit etti. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Araçtaki uyuşturucuyu Mia buldu
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