Arkadaşları öldürüp mezarlığa gömdü

SİVAS'TA ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı kişinin, arkadaşları tarafından öldürülüp bir köy mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Kümbet Mahallesi'nde E.Ö. (28) 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine annesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma sonucu polis, E.Ö.'nün arkadaşları B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P.'yi (32) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde K.İ.'nin, E.Ö.'yü darp ederek öldürdüğünü ve Bademkaya Köyü yakınındaki mezarlığa gömdüklerini itiraf ettiler. E.Ö.'nün topraktan çıkarılan cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.