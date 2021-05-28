Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Koronavirüs aşısı MHRS ve e devlet ile aşı randevusu nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?

Aşı randevusu alma işlemleri ile ilgili araştırmaları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. İlk doz aşısını olanlar ikinci doz almak için veya ilk kez aşı randevusu oluşturmak isteyenler e devlet ve mhrs ekranına yoğunluk kazandırıyor. Risk grubundaki vatandaşlara öncelik tanınırken e devlet, e nabız ve MHRS üzerinden randevular alınıyor. Salgınla mücadele kapsamında aşı randevusu alma işlemleri son günlerde yoğunluk kazandı. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e devlet ile koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:
"Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde bu konuda hızlı adımlar attık. Dünyanın en hızlı aşılama çalışmalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkelerde en hızlı aşı tedarik eden ülkelerden biriyiz. 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor. Haziran ayında 30 milyon doz tedarik edilecek aşının ilk partisi bugün ulaştı. Önümüzdeki hafta 5 milyon doz aşı daha ülkemize gelecek. Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık.
"YERLİ AŞI İÇİN SON AŞAMAYA GELDİK"
Yerli aşı için son aşamaya geldik. Aşı adaylarından biri insan deneyi aşamasına gelen Faz-3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşının da kullanma seviyesine geldiğinin müjdesini burada vermek isterim. Önemli bir miktarda aşıyı tedarik etmiş bulunuyoruz.
Her olumlu gelişmeyi eleştirenler elbette olacaktır. Saygı çerçevesi içinde bu mümkündür."