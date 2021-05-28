Aşklarını evlatlık çocukla perçinleyecekler

Denizli'demotosiklet tamircisiOsman Bakanca(39), 2016'da arkadaşlarıaracılığı ile doğuştanyürüme engelliCahide Çelebi (32) ile tanıştı.Arkadaşlıkları kısa süredeaşka dönüştü. Osman,Cahide ile evlilik kararı aldı.Ancak Bakanca'nın ailesi karşıçıktı, "Ya o kız, ya biz" dedi. Anneve babasının bu kararına çok şaşıranBakanca, hiç tereddütsüz sevdiği kızıseçti. Ailesi, oğulları Osman'la bir dahakonuşmadı. Osman ve Cahide 17 Şubat2017'de Denizli'de evlendi. Cahide hayalindekigelinliği giydi.Evlilikten bir yıl sonra Cahide Bakancaböbreğini kaybetti. Osman Bakanca birböbreğini eşini vermek istedi. Ancakuyumlu çıkmadı. Cahide'nin yardımınakardeşi Önder Çelebi koştu. AkdenizÜniversitesi Hastanesi'nde Mayıs 2018'deyapılan nakille Cahide sağlığına kavuştu.Eşinin engelli olmasının kendisi için hiçönemli olmadığını, dünyada her şeydençok sevdiğini belirten Osman Bakanca,"O benim beynim, ben onun eli ayağıyım"diye konuştu. Cahide Bakanca ise eşiOsman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunusöyledi. Anne ve babasını kaybettiğinive 8 yaşından sonra yurtta büyüdüğünübelirten Cahide Bakanca "Sevgi nedir benOsman'da gördüm. Masallarda anlatsalar,rüyamda görsem böyle bir sevgiye aşkainanmazdım" dedi.Cahide ve Osman Bakanca şimdi evlatedinmek için kolları sıvadı. Evlatlık birbebek almak istediklerini belirten CahideBakanca, "Yurtta büyüyen biri olarak bende gerçek annelik yapabilirim. En kısasürede yuvamıza evladımızı getireceğiz.Aşkımızı perçinleştireceğiz" diye konuştu.