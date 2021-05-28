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Giriş Tarihi: 28.5.2021

Aşklarını evlatlık çocukla perçinleyecekler

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Aşklarını evlatlık çocukla perçinleyecekler
Denizli'de motosiklet tamircisi Osman Bakanca (39), 2016'da arkadaşları aracılığı ile doğuştan yürüme engelli Cahide Çelebi (32) ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Osman, Cahide ile evlilik kararı aldı. Ancak Bakanca'nın ailesi karşı çıktı, "Ya o kız, ya biz" dedi. Anne ve babasının bu kararına çok şaşıran Bakanca, hiç tereddütsüz sevdiği kızı seçti. Ailesi, oğulları Osman'la bir daha konuşmadı. Osman ve Cahide 17 Şubat 2017'de Denizli'de evlendi. Cahide hayalindeki gelinliği giydi. Evlilikten bir yıl sonra Cahide Bakanca böbreğini kaybetti. Osman Bakanca bir böbreğini eşini vermek istedi. Ancak uyumlu çıkmadı. Cahide'nin yardımına kardeşi Önder Çelebi koştu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Mayıs 2018'de yapılan nakille Cahide sağlığına kavuştu. Eşinin engelli olmasının kendisi için hiç önemli olmadığını, dünyada her şeyden çok sevdiğini belirten Osman Bakanca, "O benim beynim, ben onun eli ayağıyım" diye konuştu. Cahide Bakanca ise eşi Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu söyledi. Anne ve babasını kaybettiğini ve 8 yaşından sonra yurtta büyüdüğünü belirten Cahide Bakanca "Sevgi nedir ben Osman'da gördüm. Masallarda anlatsalar, rüyamda görsem böyle bir sevgiye aşka inanmazdım" dedi. Cahide ve Osman Bakanca şimdi evlat edinmek için kolları sıvadı. Evlatlık bir bebek almak istediklerini belirten Cahide Bakanca, "Yurtta büyüyen biri olarak ben de gerçek annelik yapabilirim. En kısa sürede yuvamıza evladımızı getireceğiz. Aşkımızı perçinleştireceğiz" diye konuştu.

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Aşklarını evlatlık çocukla perçinleyecekler
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