Aşklarını evlatlık çocukla perçinleyecekler

Denizli'de
motosiklet tamircisi
Osman Bakanca
(39), 2016'da arkadaşları
aracılığı ile doğuştan
yürüme engelli
Cahide Çelebi (32) ile tanıştı.
Arkadaşlıkları kısa sürede
aşka dönüştü. Osman,
Cahide ile evlilik kararı aldı.
Ancak Bakanca'nın ailesi karşı
çıktı, "Ya o kız, ya biz" dedi. Anne
ve babasının bu kararına çok şaşıran
Bakanca, hiç tereddütsüz sevdiği kızı
seçti. Ailesi, oğulları Osman'la bir daha
konuşmadı. Osman ve Cahide 17 Şubat
2017'de Denizli'de evlendi. Cahide hayalindeki
gelinliği giydi.
Evlilikten bir yıl sonra Cahide Bakanca
böbreğini kaybetti. Osman Bakanca bir
böbreğini eşini vermek istedi. Ancak
uyumlu çıkmadı. Cahide'nin yardımına
kardeşi Önder Çelebi koştu. Akdeniz
Üniversitesi Hastanesi'nde Mayıs 2018'de
yapılan nakille Cahide sağlığına kavuştu.
Eşinin engelli olmasının kendisi için hiç
önemli olmadığını, dünyada her şeyden
çok sevdiğini belirten Osman Bakanca,
"O benim beynim, ben onun eli ayağıyım"
diye konuştu. Cahide Bakanca ise eşi
Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu
söyledi. Anne ve babasını kaybettiğini
ve 8 yaşından sonra yurtta büyüdüğünü
belirten Cahide Bakanca "Sevgi nedir ben
Osman'da gördüm. Masallarda anlatsalar,
rüyamda görsem böyle bir sevgiye aşka
inanmazdım" dedi.
Cahide ve Osman Bakanca şimdi evlat
edinmek için kolları sıvadı. Evlatlık bir
bebek almak istediklerini belirten Cahide
Bakanca, "Yurtta büyüyen biri olarak ben
de gerçek annelik yapabilirim. En kısa
sürede yuvamıza evladımızı getireceğiz.
Aşkımızı perçinleştireceğiz" diye konuştu.