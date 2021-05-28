'Bankacı sevgilim intikam için mesleğini kullandı' demişti! Meğer iddiaların arkası boşmuş





"ASIL MAĞDUR BENİM"



Banka çalışanı genç kadın J.T., kendisine yapılan suçlamaları kabul etmediğini, asıl mağdurun kendisi olduğunu, M.B. ile öncesinde bir arkadaşlıkları olduğunu, M.B.nin kendisini Gökhan olarak tanıttığını, bekar olduğunu, eşiyle konuşunca gerçek adının M.B olduğunu, ilişkileri boyunca M.B.nin maddi olarak kendisinden faydalandığını, tüm şahsi giderleri de dahil olmak üzere kendisinin karşılandığını, şirketinin ödemlerinin dahi kendi kredi kartından karşıladığını, cep harçlığının dahi bankamatikten çekerek kendisinin verdiğini, kendisini kandırarak hayatına girdiğini ve sürekli olarak yüklü miktarda borçlar aldığını ileri sürerek, avukatı aracılığıyla, M.B.nin suç teşkil eden eylemleri nedeniyle şikayetçi olacağını, maddi manevi tazminat davası açacağını belirtti.