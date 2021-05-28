Bebeğini doğurup çöpe attı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da önceki gece doğum yapan bir kadın, dakikalar önce hayata gözlerini açan minik yavrusunu sarıp sarmalaması gerekirken ondan kurtulmanın yolunu aradı. Bebeğini çöp konteynerinin içine bırakan anne, gecenin karanlığında izin kaybettirirken, bebek ise çöp atmaya gelen bir başka kadın tarafından fark edilince hayatta kaldı. Emniyet güçleri, kamera görüntülerini inceleyerek bebeğini çöpe atan B.D. adlı kadını gözaltına aldı. B.D. şaşırtıcı bir şekilde serbest bırakılırken, talihsiz yavrunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.