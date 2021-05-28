Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir, tarihte var mı? Subutay'ı canlandıran Akmal Mirzo kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İlk bölümü geçen hafta ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. İlk bölümden reytinglerde zirveye oturan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu inceleniyor. Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir, Subutay tarihte var mı, Sübedey kimdir diye merak ediliyor. Ayrıca Subutay'ı canlandıran Akmal Mirzo kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularıyla Subutay'a hayat veren Özbekistanlı oyuncu da araştırılıyor.
SUBUTAY KİMDİR?
Tarihte 1176-1248 tarihleri arasında yaşamış başarılı bir generaldir. Cengiz Han'ın ordusundaki en önemli komutan olan Subutay (Sübedey) hayatı boyunca 65 savaş kazanmıştır. Moğol generali olarak bilinse de tarihçiler Subutay'ın Tuva Türklerinin Uranhay kabilesinden olduğu konusunda ortak karara varmıştır. Henüz çocuk yaştayken Cengiz Han'ın ordusuna katılmıştır.
TARİHTE SUBUTAY KİMDİR?
Cengiz Han'ın babası Yesügey ile Subutay'ın babası Çarçuday arasında sıkı bir dostluk vardı. Bu dostluk sonucunda Çarçuday, Subutay'ın abisi olan Çelme'yi henüz bebekken Yesügey'in himayesine bırakmıştır. Temuçin (Cengiz Han) ve Çelme yakın dostluk kurar. Yesügey'in öldürülmesi sonucu iki arkadaş kaçak hayatı yaşamaya başlar. Bu süreçte Subutay da Cengiz'in saflarına katılır. Büyük Moğol İmparatorluğu'nun temellerinin atılmaya başlandığı zamandan Cengiz Han'ın oğlu olan Ogeday'a kadar süren askeri başarılar dizisi bu şekilde başlamıştır.
SUBUTAY AKMAL MİRZO KİMDİR?
1983 yılında Özbekistan'da dünyaya gelen Akmal Mirzo ülkesinde hem oyunculuk yapmakta hem de radyo programlarına katılmaktadır. Türkiye'de ise Bozkır Arslanı Celaleddin'deki Subutay rolüyle daha ilk bölümden ün kazanmıştır.
AKMAL MİRZO ASLEN NERELİ?
Akmal Mirzo Özbek asıllı bir oyuncudur. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisindeki Subutay rolü için Türkiye'de bulunmaktadır.