Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir, tarihte var mı? Subutay'ı canlandıran Akmal Mirzo kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

İlk bölümü geçen hafta ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. İlk bölümden reytinglerde zirveye oturan ve geniş bir hayran kitlesi kazanan dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu inceleniyor. Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir, Subutay tarihte var mı, Sübedey kimdir diye merak ediliyor. Ayrıca Subutay'ı canlandıran Akmal Mirzo kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularıyla Subutay'a hayat veren Özbekistanlı oyuncu da araştırılıyor.

SUBUTAY KİMDİR?

Tarihte 1176-1248 tarihleri arasında yaşamış başarılı bir generaldir. Cengiz Han'ın ordusundaki en önemli komutan olan Subutay (Sübedey) hayatı boyunca 65 savaş kazanmıştır. Moğol generali olarak bilinse de tarihçiler Subutay'ın Tuva Türklerinin Uranhay kabilesinden olduğu konusunda ortak karara varmıştır. Henüz çocuk yaştayken Cengiz Han'ın ordusuna katılmıştır.