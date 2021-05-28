"Bu adam ciğerimizden 7 paça kopardı"! 7 cana makas atıp Gürcistan'a kaçmıştı

Bu kişi oldukça varlıklı biri. Ailesinin de desteğiyle elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtı. Bu da bizim acımızı ikiye katladı. Teslim olduktan sonra pişman olduğunu söylemiş. Pişmanlık 4 yıl sonra mı aklına gelmiş.

Böyle bir kişinin pişmanlığı ne kadar inandırıcı olabilir. Biz kendisinden şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. 7 kişinin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Türkiye'de örnek olacak bir ceza almalı. Bizim yüreğimiz yandı, rabbim başka insanlara böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.