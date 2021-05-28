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Giriş Tarihi: 28.5.2021 08:20 Son Güncelleme: 28.5.2021 08:20

Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz yasak mı? 28 Mayıs Cuma ?

Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz yasak mı? 28 Mayıs Cuma camiler açık mı?

Cuma namazı toplumumuz için hem dini bir vazife hem de sosyal bir olgudur. 7’den 70’e bütün Müslüman erkekler imkân buldukça camiye koşar ve ibadetini cemaatle gerçekleştirir. Salgın sebebiyle en çok araştırılanlardan biri de her hafta “bugün Cuma namazı kılınacak mı, ” sorusu oluyor. 28 Mayıs Cuma sorusu bugün pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte Diyanet bilgileri ve İçişleri Bakanlığı genelgesi kararları ile camilerde son durum.

Dinimizin gerektirdiklerini eksiksiz yerine getirmeye çabalayan toplumumuzda Cuma namazı ayrı bir yere sahiptir. Kur'an'da emrolunduğu üzere iş ve alışveriş bırakılır, tüm erkeklere camilerde toplanarak Cuma namazını kılar. Yüzyıllardır olduğu gibi koronavirüs salgınında da Cuma namazı belli önlemler dahilinde camilerde kılındı. Bugünkü Cuma namazı için pek çok vatandaş bugün Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz serbest mi, 28 Mayıs Cuma camiler açık mı gibi sorulara yanıt arıyor. İşte camilerle ilgili son kararlar.

CAMİLER AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde yayınlanan genelgede de kademeli normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlarda da camilerin kapanmasına ilişkin bir karara yer verilmemişti. Yalnızca, camilerde koronavirüsle mücadele kapsamında günlük temizliğin ve sterilizasyon çalışmalarının yapılacağı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerde vakit namazlarının kılınmaya devam edeceğini belirtirken camide bulunulan süre zarfında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi.

CUMA NAMAZI CEMAATLE KILINACAK MI?

Tam kapanma sürecinde alınan sert tedbirler arasında bile camilerin kapanması ya da cemaatle namazın yasaklanması konusunda bir karar verilmedi. Tam normalleşmeye doğru gittiğimiz kademeli normalleşme sürecinde de camiler açık olacak ve halk vakit namazları için camilerde buluşacak. Ancak bu süreçte camilerin kapalı alanlarında tüm tedbirlere uyulacak. Cemaatteki kişi sayısı görevliler tarafından kontrol edilecek.

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Cuma namazı kılınacak mı, cemaatle namaz yasak mı? 28 Mayıs Cuma camiler açık mı?
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