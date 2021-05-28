Çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehaneler açık mı? Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zaman açılacak?

Tam kapanmanın ardından vaka sayılarında istenen düşüşün yaşanması, kademeli normalleşme sürecinde bir rahatlamaya sebep oldu. 1 Haziran sonrasında kısıtlamaların daha da esnetileceği müjdesiyle vatandaşlar yaz ayları için hayli umutlandı. Bu duruma istinaden, çay ocakları açık mı, kıraathaneler ve kahvehaneler açık mı, bu hafta açılır mı gibi sorular araştırılıyor. Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu gündemi en çok meşgul eden konular arasında yer alıyor.

ÇAY OCAKLARI, KIRAATHANELER VE KAHVEHANELER AÇILDI MI?

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle çay ocakları ve kahvehaneler konusundaki soru işaretleri de ortadan kalktı. Genelgeye göre çay ocakları yalnızca esnafa servis yapacak şekilde faaliyete dönerken kıraathaneler ve kahvehaneler kademeli normalleşme sürecinde kapalı kaldı.