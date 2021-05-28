Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehaneler açık mı? Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 28.5.2021 09:43

Çay ocakları, kıraathaneler ve ? Kıraathaneler ve ?

Çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehaneler açık mı? Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zaman açılacak?

Koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesiyle birlikte yasaklar ve kısıtlamalarda bir miktar esnemeye gidildi. Kademeli normalleşme sürecinin biteceği tarih olarak 1 Haziran gösterildi. Bu süreçte nerelerin açılacağı merak edilirken, Çay ocakları, kıraathaneler ve , ne zaman açılır diye araştırılıyor. Kademeli normalleşmede gel-al sisteme geçen kafelerin açılış tarihi ile birlikte kıraathaneler ve sorusu da gündemdekini yerini koruyor.

Tam kapanmanın ardından vaka sayılarında istenen düşüşün yaşanması, kademeli normalleşme sürecinde bir rahatlamaya sebep oldu. 1 Haziran sonrasında kısıtlamaların daha da esnetileceği müjdesiyle vatandaşlar yaz ayları için hayli umutlandı. Bu duruma istinaden, çay ocakları açık mı, kıraathaneler ve kahvehaneler açık mı, bu hafta açılır mı gibi sorular araştırılıyor. Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zaman açılacak sorusu gündemi en çok meşgul eden konular arasında yer alıyor.

ÇAY OCAKLARI, KIRAATHANELER VE KAHVEHANELER AÇILDI MI?

Kademeli normalleşme sürecine ilişkin yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle çay ocakları ve kahvehaneler konusundaki soru işaretleri de ortadan kalktı. Genelgeye göre çay ocakları yalnızca esnafa servis yapacak şekilde faaliyete dönerken kıraathaneler ve kahvehaneler kademeli normalleşme sürecinde kapalı kaldı.

KIRAATHANE VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kıraathane ve kahvehanelerin de içinde bulunduğu dernek lokali, kafe, çay bahçesi tarzı yerlerde 1 Haziran'a kadar faaliyetlere ara verildiği bildirildi. 1 Haziran itibariyle bu işletmelerin faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu işletmelerin ve kapalı olan diğer iş yerlerinin açılış tarihi, bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından netleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çay ocakları, kıraathaneler ve kahvehaneler açık mı? Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zaman açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA