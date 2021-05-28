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Giriş Tarihi: 28.5.2021 12:14

Cesedi su kuyusunda bulunan Yunus'u öldüren 2 kardeş tutuklandı

DHA
Cesedi su kuyusunda bulunan Yunus'u öldüren 2 kardeş tutuklandı

'da, kaybolduktan sonra cesedi Hekimhan ilçesinde bir su kuyusunda bulunan Yunus Akan'ın (26), ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı. Şüphelilerin, Akan'ı aralarında bulunan husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Evinden 20 Mayıs'ta çıktıktan sonra kendisine ulaşılamayınca kayıp olarak aranan Yunus Akan, 25 Mayıs'ta Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir su kuyusunda ölü olarak bulundu. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside tabancayla öldürüldükten sonra su kuyusuna atıldığı belirlenen Yunus Akan'ın ölümüyle ilgili Dilaver ile Murat Fırat kardeşler gözaltına alındı. Dilaver ile Murat Fırat'ın emniyetteki sorgusunda, Yunus Akan'ı aralarında bulunan husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Cesedi su kuyusunda bulunan Yunus'u öldüren 2 kardeş tutuklandı
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