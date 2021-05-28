Çiçek yetiştirir gibi kenevir yetiştirmiş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Başiskele, Gebze ve İzmit İlçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 kişi gözaltın alınırken 592 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 10 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, bir av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği ile 6136 skm kapsamında 11 tabanca fişeği ve 37 kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Operasyona yakalanan bir kişinin ise evinin müştemilatında çiçek yetiştirir gibi kenevir yetiştirdiği belirlendi.