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Giriş Tarihi: 28.5.2021 15:39

Çiçek yetiştirir gibi kenevir yetiştirmiş

ABBAS ÇAKAR
Çiçek yetiştirir gibi kenevir yetiştirmiş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 3 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 tabanca, 37 kelebek diye tabir edilen bıçak, bir av tüfeği ile birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin evinin müştemilatında çiçek yetiştirir gibi kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Başiskele, Gebze ve İzmit İlçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 kişi gözaltın alınırken 592 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar, 10 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, bir av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği ile 6136 skm kapsamında 11 tabanca fişeği ve 37 kelebek diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Operasyona yakalanan bir kişinin ise evinin müştemilatında çiçek yetiştirir gibi kenevir yetiştirdiği belirlendi.

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Çiçek yetiştirir gibi kenevir yetiştirmiş
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