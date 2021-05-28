Cinayet gibi kaza

Antalya'da, taksiden inen 34 yaşındaki Aylin Şentürk, yolun karşısına geçmeye çalışırken, hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu öldü. Polis, kaçan sürücüyü arıyor. Önceki akşam saat 21.30 sıralarında merkez Konyaltı ilçesinden bir taksiye binen Şentürk, iddiaya göre Burdur'un Bucak ilçesine gideceğini söyledi. 20 kilometre kadar giden Şentürk, Döşemealtı'daki Akdeniz Bulvarı'nda taksiden indi. Ardından da yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada hızla gelen bir otomobil, talihsiz kadına çarparak kaçtı. Ağır yaralı Şentürk, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti. Korkunç kazanın ardından polis, Aylin Şentürk'e çarpıp kaçan sürücüyü tespit etmek için bölgedeki MOBESE ve işyeri kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.