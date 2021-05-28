Çocuklarının gözü önünde katletti

İstanbul Kadıköy'deki özel bir hastanede çalışan 33 yaşındaki Yudum Mert, kapıcılık yapan kocası Güntay Mert (38) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gün 18.30'da Göztepe'de özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre; Güntay Mert, 8 ve 10 yaşında olan iki kızını annelerinin çalıştığı özel hastaneye göz muayenesi bahanesiyle getirdi. Sıra bekledikleri esnada karı-koca kıskançlık yüzünden tartıştı. Eşini hastanenin bodrum katındaki fizik tedavi alanlarından birine götüren Güntay Mert, oradaki tartışmanın büyümesi üzerine kadını çocuklarının gözü önünde bıçakla ağır yaraladı. Daha sonra da olay yerinden kaçtı.Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili olay yeri inceleme ekipleri hastanede çalışma yaptı. Polis, şüpheliyi Pendik'te saklandığı evde yakaladı. Emniyette verdiği ilk ifadesinde "Kıskançlık yüzünden sık sık tartışma yaşıyorduk. Beni aldattığını düşünüyordum. Olayı gerçekleştirdim. Çok pişmanım" diyen zanlı koca, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Şüphelinin daha önce poliste 2 adet suç kaydı olduğu belirtildi. İkilinin olaydan 2 gün önce yine kıskançlık yüzünden tartıştıkları ve Yudum Mert'in evden ayrılıp ağabeyinin yanına gittiği belirtildi.